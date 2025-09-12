Фигурантам в зависимости от роли в преступлении назначили от 2 до 17 лет лишения свободы

САРАТОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Суд признал шесть человек виновными по делу об истязаниях, незаконном лишении свободы и убийстве мужчины в реабилитационном центре в Саратове. Им назначили от 2 до 17 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей о виновности мужчин приговором суда пятерым назначено наказание в виде лишения свободы от 15 до 17 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год, одному из осужденных - в виде 2 лет 1 месяца в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Фигурантов в зависимости от роли каждого признали виновными в убийстве (п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязаниях с особой жестокостью и издевательством над потерпевшим (п. "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. "а", "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Как установил суд, в феврале 2023 года в частном реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых 2 сотрудников и 10 реабилитантов совершили в отношении одного из постояльцев противоправные действия. Злоумышленники истязали его и завернули в ковер, зафиксировав скотчем и веревками. Затем потерпевшего вынесли на веранду, где он умер от переохлаждения и удушья.

После задержания владельца реабилитационный центр прекратил свою работу.