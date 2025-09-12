Участники происшествия за медицинской помощью не обращались

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Водитель легковой машины не предоставил преимущество машине скорой помощи, которая ехала с включенными сигналами в Королеве, в результате автомобиль медиков врезался в торговый павильон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло около 07:58 возле одного из домов на улице Пионерской. "По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки Chevrolet, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, двигающемуся в попутном направлении с включенными световым и звуковым сигналами", - сказали в пресс-службе, отметив, что участники ДТП за медицинской помощью не обращались.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

На фотографиях, размещенных в Telegram-канале подмосковной полиции, видно, что автомобиль скорой помощи врезался торговый павильон.