В Москве будут судить напавшего с ножом на сотрудницу пункта выдачи мужчину

Он угрожал сотруднице ножом, потребовав отдать ему материальные ценности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мужчина, напавший на пункт выдачи заказов в Москве и угрожавший 17-летней сотруднице ножом, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в разбойном нападении на пункт выдачи заказов (ч. 2 ст. 162 УК РФ). <…> Уголовное дело с утвержденным Коптевской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, 36-летний мужчина зашел в пункт выдачи заказов в 3-м Нижнелихоборском проезде и, угрожая 17-летней сотруднице ножом, потребовал отдать ему материальные ценности. Он запер дверь в помещение и угрозами заставил девушку пройти в зону хранения товаров, где забрал у нее серебряные кольцо, цепочку, подвеску с фианитами, а также украшения, предназначенные для выдачи.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.