Спасатели обследовали русло реки и прилегающие берега, поиски результатов не дали

ЧЕРКЕССК, 12 сентября. /ТАСС/. Спасатели в Карачаево-Черкесии (КЧР) ищут туриста из Ставрополя, который упал в горную реку, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева совместно со специалистами республиканской аварийно-спасательной службы ищут мужчину, который упал в реку Ганадарай в Махарском ущелье. Прибывшие на место спасатели обследовали русло реки и прилегающие берега, поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турист из Ставрополя регистрацию в подразделениях МЧС России не проходил.