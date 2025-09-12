Наталье Демидовой назначили шесть лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Фигурантка дела о мошенничестве с жильем в шахтерских территориях Ростовской области Наталья Демидова, входившая в ОПГ, возглавляемую экс-председателем Шахтинского суда Сергеем Шамом, осуждена на шесть лет. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Ранее квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области прекратила полномочия семи председателей судов и трех федеральных судей в регионе. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что у всех семи председателей судов региона ранее прошли обыски по делу экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золоторевой о взятках. В списке в том числе председатель Шахтинского городского суда Ростовской области, а также судьи Ростовского областного суда.

"Оперативниками установлено, что Наталья Демидова являлась соучастницей преступной группы лиц, возглавляемой бывшим федеральным судьей Сергеем Шамом. Участники группы похитили бюджетные средства, выделяемые в виде социальных выплат для приобретения (строительства) жилья за счет средств программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков. Новочеркасским городским судом Ростовской области Демидова признана виновной и приговорена к 6 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ущерб консолидированному бюджету от противоправной деятельности Демидовой и соучастников составил около 70 млн рублей.