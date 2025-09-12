Еще трое смогли спастись

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Семь человек оказались в воде после опрокидывания катера на Волге в Зеленодольском районе Татарстана. В результате происшествия четыре человека погибли, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

"Вблизи поселка Октябрьский на реке Волге перевернулся катер, на котором находились семь человек. Три человека сумели спастись, четыре человека утонули", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели. "На поверхности воды обнаружены тела двоих погибших, поиски еще двух человек продолжаются", - уточнили в ведомстве. По предварительным данным, люди на борту были без спасательных жилетов. Кроме того, судно, рассчитанное на шесть человек, шло с перегрузом - на борту находились семь пассажиров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, троих пострадавших осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация не понадобилась. Одну пациентку направили на обследование в районную больницу.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что всего на Волгу вышли 10 человек на 2 катерах. Водитель судна не справился с управлением, в результате чего катер перевернулся.

Ранее сообщалось, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку. Татарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.