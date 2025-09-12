Две женщины пропали в лесах Архангельской области

Поиски ведутся четвертый день, к ним присоединились около 50 местных жителей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Две женщины пропали в лесу в Архангельской области, к поискам будут привлечены беспилотник и вертолет, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

"В Архангельской области 9 сентября две женщины оказались в лесу, когда собирали грибы вместе с мужчиной в 20 километрах от поселка Пасьва. Мужчина собрал грибы и ягоды, сложил их в лукошки и отправился к машине, на которой они приехали. Вернулся обратно, но женщин уже не нашел. Это абсолютный край географии, где отсутствует связь. Места совершенно глухие. От Архангельска там почти 500 км, от Вологды — почти 500 км, от Москвы — вечность", — сообщил журналистам председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Он отметил, что к мужчине на помощь в поисках приехал его друг, затем присоединились около 50 местных жителей. Сейчас, по словам Сергеева, на месте находится поисковый отряд "Север" — это добровольцы Вельского района Архангельской области, а также местные спасатели.

Сергеев рассказал, что для помощи в поисках планируется использовать беспилотник, также из Москвы выехала дополнительная команда. "Всего на данный момент на место поисково-спасательных работ выехало 11 человек из Московского региона. Планируется усилить команду поисковиками из Ярославской, Костромской и Вологодской областей", — рассказал он.

Женщины находятся в лесу с собакой, отметил Сергеев, что "очень хорошо, потому что на выживаемость работает все: и то, что их двое, и то, что у них с собой животное", также одна из них, возможно, имеет при себе средство для разведения огня. "Завтра над лесом будет летать наш добровольческий вертолет со специальной звукоусиливающей колонкой, которая называется LRAD. Он будет призывать женщин развести костер и выйти на открытое место. Затем будет посадка, затишье — дадим им время на это событие — потом еще один взлет, облет территории, снова то же самое, и так до тех пор, пока хватит топлива", — рассказал Сергеев.

По его словам, самая большая проблема — связь со штабом поиска. "Туда едет оборудованный штаб со спутниковым комплектом связи. Самое главное, чтобы все это заработало", — заключил председатель отряда "ЛизаАлерт".

Приметы пропавших

Пропали Кашина Елена Александровна, 43 года и Верюжская (Пражская) Людмила Леонидовна, 49 лет. Приметы Елены: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-каштанового цвета, глаза серые. Была одета: зеленая куртка камуфляжной расцветки, черные брюки, кроссовки. Приметы Людмилы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, глаза светло-голубые. Была одета: зеленый спортивный костюм, кроссовки.