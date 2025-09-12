В суд поступила апелляция на решение о переводе Шарлота в колонию общего режима

Певца признали виновным по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Самарский областной суд зарегистрировал апелляционную жалобу на решение о переводе в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба только что поступила, дата судебного заседания будет назначена в ближайшее время", - сказала собеседница агентства. Жалобу рассмотрит судья Владимир Инкин.

Представители Шарлота обжалуют решение Центрального суда Тольятти, который не удовлетворил их ходатайство об изменении вида исправительного учреждения и оставил в силе решение о переводе Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима из-за нарушения им правил поведения. Сейчас осужденный находится в СИЗО в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы и вступления решения суда в силу.

Ранее Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), приговорив к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения. 15 апреля Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, рассмотрев жалобы обвинения и защиты, оставил приговор без изменения. 19 апреля Росфинмониторинг исключил осужденного из перечня террористов и экстремистов, куда он был внесен ранее.

Шарлота также обвиняли по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия), но уголовное преследование по этим статьям было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.