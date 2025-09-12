Их отключали после атаки Вооруженных сил Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение более чем 2 тыс. жителей Каменско-Днепровского округа, отключенных после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Благодаря оперативным действиям энергетиков энергоснабжение жителей населенного пункта Великая Знаменка, отключенных из-за обстрелов, полностью восстановлено", - сообщили ТАСС в администрации.

В пятницу ТАСС сообщил об атаке ВСУ на жилой дом в Великой Знаменке. В результате строение частично разрушено, сгорела хозпостройка, повреждена линия электропередач.