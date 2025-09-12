По словам президента ШСА, в задержании предполагаемого преступника сыграл свою роль отец подозреваемого

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка был пойман и помещен под стражу по наводке пастора. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Кое-кто, кто был с ним очень близок, сдал его, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Его сдал пастор <...>. Священник, который был связан с правоохранительными органами, пошел к другу, который является маршалом США".

По словам Трампа, в задержании предполагаемого преступника сыграл свою роль отец подозреваемого.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в его победу на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.