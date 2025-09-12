ВСУ более 600 раз атаковали Алешкинский округ Херсонщины за четверо суток

Большинство атак затронули Алешки

ГЕНИЧЕСК, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины свыше 600 раз атаковали артиллерией и беспилотниками населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за последние четверо суток. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"За 4 суток ВСУ обстреляли Алешкинский округ 634 раза. И это только зафиксированные случаи террора мирного населения, а сколько еще мин-ловушек разбросано по территории - сейчас учесть не представляется возможным из-за непрекращающихся боевых действий. Всего: 382 прилета ствольной и минометной артиллерии, 252 удара дронами", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко отметил, что большинство атак ВСУ затронули город Алешки, остальные - населенные пункты Великие Копани, Брилевка и Юбилейное.