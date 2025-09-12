Находящийся на борту мастер обработки рыбы чувствовал недомогание на протяжении шести дней

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Калининградского поисково-спасательного отряда МЧС России на скоростном катере "Генерал Улыбин" эвакуировали больного мужчину с рыболовецкого судна в Балтийском море, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

"В четверг вечером в морской спасательно-координационный центр "Калининград" поступило сообщение с борта рыболовецкого траулера "Дмитрий Кожарский", следовавшего по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург. Находящийся на борту мастер обработки рыбы чувствовал недомогание на протяжении шести дней, лечение не помогало", - рассказали в пресс-службе.

Судовым фельдшером и капитаном корабля было принято решение о госпитализации. Командование рыболовецкого судна обратилось к калининградским спасателям с просьбой об эвакуации члена экипажа.

"Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России на скоростном катере "Генерал Улыбин" эвакуировали пострадавшего, около полуночи доставили на берег и передали врачам для дальнейшей госпитализации", - отметили в ведомстве.

В операции по эвакуации больного рыбака были задействованы пять специалистов МЧС России.