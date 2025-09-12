Ограничения установили на территориях поселка Челюскинцев и деревни Долматово

ТЮМЕНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Карантин из-за угрозы распространения вируса бешенства среди животных ввели в деревне Долматово и поселке Челюскинцев Казанского муниципального округа Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

"В двух населенных пунктах Казанского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Ограничения установлены на территориях поселка Челюскинцев и деревни Долматово", - говорится в сообщении.

С 12 сентября в населенных пунктах запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их отлов и вывоз за пределы подкарантинной территории.