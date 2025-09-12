Подозреваемый несколько раз ездил в Москву, чтобы выяснить, как телеведущий передвигается по городу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Арестованный житель Димитровграда Ульяновской области планировал покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом журналист сам написал в своем Telegram-канале.

"По данным следствия, с апреля 2024 по июнь 2025 года он сотрудничал с украинскими спецслужбами и планировал покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Для этого он несколько раз ездил в Москву, чтобы выяснить, как тот передвигается по городу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отношении жителя Димитровграда возбуждено уголовное дело, он подозревается в сборе сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.