В Курской области при пожаре погибли женщина и ребенок

Огнем уничтожен жилой дом на площади 48 кв. м

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Женщина и трехлетний мальчик погибли при пожаре в одноэтажном доме в селе Введенское Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Происшествие произошло в селе Введенское. По прибытии первых пожарных подразделений одноэтажный дом горел открытым пламенем. В одной из комнат огнеборцы обнаружили тела 31-летней женщины и трехлетнего мальчика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате пожара огнем уничтожен жилой дом на площади 48 кв. м, произошло частичное обрушение кровли. Причины установят специалисты ГУ МЧС России по Курской области. В ликвидации пожара от ведомства принимали участие 19 человек и 5 единиц техники.