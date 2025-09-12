На Ставрополье в ДТП погиб подросток

Еще двое пострадали

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Один несовершеннолетний погиб, еще двое пострадали в результате столкновения двух питбайков с автобетоносмесителем в городе Михайловске на Ставрополье, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

"В автоаварии травмы получили оба несовершеннолетних водителя, а также 16-летний пассажир одного из питбайков. Подростки с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу города Ставрополя. <...> Стало известно, что 15-летний подросток, пострадавший в ДТП в Михайловске, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Авария произошла в пятницу днем. По предварительной информации, 15-летний и 13-летний водители питбайков при выезде на перекресток с второстепенной дороги не предоставили преимущество в движении грузовику-бетоносмесителю.

"В силу возраста несовершеннолетние водители мототранспорта водительских прав не имеют. Автоинспекторами устанавливается, при каких обстоятельствах подростки оказались за рулем опасного спортинвентаря", - сообщили в ГАИ Ставрополья.

По факту ДТП проводится проверка.