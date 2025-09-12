В Белгородской области при детонации дрона пострадал житель

От госпитализации пострадавший отказался

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил баротравму и ссадины в результате детонации беспилотника в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал он в своем Telegram-канале.