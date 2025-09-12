Клаудия Шейнбаум назвала такие утверждения абсолютной ложью, отметив наличие лишь "координации и сотрудничества в части информации, которой располагают агентства США"

МЕХИКО, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум опровергла сообщения о том, что сотрудники ЦРУ США участвуют в совместных с мексиканской армией операциях по задержанию главарей наркокартелей на территории страны.

"Это абсолютная ложь. <…> Это неправда, что в операциях мексиканской армии участвуют сотрудники ЦРУ", - заявила Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Как мы всегда говорили, существует лишь координация и сотрудничество [между Мехико и Вашингтоном] в части информации, которой располагают агентства США. Эти данные передаются структурам кабинета безопасности, и после подтверждения операции проводятся исключительно силами министерств обороны, военно-морских сил, общественной безопасности и защиты граждан или прокуратуры", - объяснила мексиканский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Центральное разведывательное управление США на протяжении многих лет участвовало в тайных операциях против наркокартелей в Мексике. По данным агентства, специальные военные подразделения страны проходят подготовку и проверку под контролем американской разведки, сотрудничество охватывает также обмен данными и координацию действий. В материале утверждалось, что речь идет о "подразделениях, проверенных ЦРУ", которые используются мексиканскими властями при поимке главарей преступных группировок.