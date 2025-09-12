В Дагестане к 14 годам 1 месяцу приговорили виновника ДТП с автобусом

В аварии погибли восемь человек

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил к 14 годам 1 месяцу колонии виновника аварии с участием пассажирского автобуса, в которой погибли восемь человек. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

Авария произошла в июне 2023 года. Житель Кизилюртовского района управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. "Это привело к крупному дорожно-транспортному происшествию. <…> Суд приговорил его к 14 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчина сел за руль Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения. Неподалеку от села Новокохановское в Кизлярском районе он выехал на обгон, нарушив правила дорожного движения, что привело к столкновению с грузовиком на встречной полосе. Из-за аварии грузовик врезался в рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт.

В ДТП погибли водитель большегруза и семь пассажиров автобуса, включая трех несовершеннолетних. Еще трое участников аварии получили различные травмы.