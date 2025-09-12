Стендапера обвиняеют в разжигании ненависти к бойцам СВО

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Останин был арестован 19 марта, обжаловал это решение в апелляции, но Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения. Следствие настаивает на его содержании в СИЗО, так как он обладает обширными связями в творческих кругах, может повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу и скрыться.

Как установлено следствием, не позднее 15 марта 2025 года комик во время выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в результате боевых действий. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Вину он не признает.