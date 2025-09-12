В пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили, что пожар ликвидировали

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали четырех человек во время пожара в реконструируемом здании на Рябиновой улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Рябиновая, д. 44. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание на 1-м этаже административного здания, находящегося на реконструкции. <…> Силами пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 4 человека", - говорится в сообщении.

По данным главка, пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. В оперативных службах ТАСС уточнили, что горели два промышленных трансформатора, площадь пожара составила 40 кв. м.

По данным из открытых источников, по адресу, где произошел пожар, расположен пивоваренный завод "Очаково".