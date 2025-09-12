Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев сообщил, что следствие по делу завершено

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которому расширили обвинение в получении взяток и незаконном обороте оружия, не признал вину ни по одному пункту обвинения. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Денис Балуев, подтвердив, что следствие по делу экс-замминистра завершено.

Иванову предъявили обвинение во взятках в окончательной редакции. "Нам объявили об окончании следственных действий в рамках расследования второго уголовного дела в отношении Тимура Иванова, который в ходе допроса сегодня отверг все обвинения в свой адрес. Теперь защита намерена приступить к ознакомлению с материалами, чтобы впоследствии доказать в суде его невиновность", - сказал защитник.

В окончательной редакции Иванову предъявлено обвинение в совершении 3 эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).

Адвокат Балуев считает необоснованным ужесточение обвинения в конце расследования, тем более в незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Иванов сам его переделывал.

Данные следствия

В рамках второго уголовного дела Иванову вменяется получение трех взяток на общую сумму свыше 1,35 млрд рублей. По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Следствие считает, что Иванов, другие фигуранты дела и неустановленные лица в период с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя ООО "Олимпситистрой" Фомина и иных неустановленных представителей этой коммерческой организации и неустановленных представителей ООО "Оборонспецстрой" взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Второй эпизод взятки в отношении Иванова и Фомина связан с договором о поставках агрокомплексом "Русское село" в магазины одной из розничных сетей горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Как установило следствие, способом дачи взятки Иванову стало предоставление тульским предприятием безналичного займа в размере свыше 122 млн рублей сельскохозяйственному предприятию ООО "Агрокомплекс "Русское село", учредителем которого является Бородин. Также предметом взятки Иванову следствие считает уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей, которые на расчетный счет компании внес сам учредитель агрокомплекса. Бородин дал показания на Иванова по второму новому эпизоду.

Третий эпизод связан с получением взятки Ивановым в виде бани и котельной для экс-супруги от признавшего вину совладельца "Олимпситистроя" Фомина (ст. 291 УК РФ) в обмен на покровительство бизнесмена. СК оценил взятку почти в 56 млн рублей.

Относительно обвинения в незаконном хранении оружия, в правоохранительных органах пояснили, что речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах "Кедр", револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкин, которые были изъяты в доме Иванова во время обыска. Всего у Иванова нашли 26 единиц оружия, среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе.