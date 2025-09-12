Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку после сообщения, что группа злоумышленников вымогает деньги у прохожих в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщается, что в центре Москвы группа граждан вымогает денежные средства у прохожих. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.