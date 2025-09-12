Мужчины проходят обвиняемыми по тому же делу, что и заключенные под стражу Дмитрий Ким, Сергей Полукаров и Залим Накацев, а также Елена Сорока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга избрал меры пресечения еще четырем обвиняемым по уголовному делу об организации незаконной миграции, задержанным после масштабных обысков в среду. Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, в СИЗО отправлены фигуранты Аркадий Михайлов и Виталий Горбачев, под домашний арест - Александр Исаев и Эдуард Кобалия.

"Срок избранных всем мер пресечения - по 9 ноября", - рассказали в пресс-службе.

Мужчины проходят обвиняемыми по тому же делу, что и заключенные под стражу в четверг Дмитрий Ким, Сергей Полукаров и Залим Накацев, а также Елена Сорока, которой накануне был избран домашний арест.

По версии следствия, Ким и Полукаров создали преступную группу, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан в России. Участники группы изготавливали и предоставляли в полицейское управление по вопросам миграции недостоверные документы о трудоустройстве иностранных граждан в подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью - в том числе "Норд", "Рапид", "Звезда", "Гранит" и "Вавилон". На основании подложных бумаг чиновники продлевали мигрантам патенты и сроки временного пребывания, тем самым легализуя их фактически незаконное нахождение в стране.

Как сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 10 сентября оперативники экономической полиции и сотрудники регионального погрануправления ФСБ провели по уголовному делу более 60 обысков, в следственные органы были доставлены несколько десятков человек. Десятерых фигурантов, в том числе руководителей крупной консалтинговой компании, допросили в качестве подозреваемых и задержали.

По информации ГУ МВД, злоумышленники с 2020 года предоставляли рабочую силу для строительных и клининговых компаний, а также сервисов доставки города. При этом официальными работодателями для иностранцев выступали подконтрольные фигурантам фирмы, которыми управляли номинальные директора. По оперативным данным, число незаконно легализованных соучастниками трудовых мигрантов исчисляется сотнями.