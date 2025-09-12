Местоположение священника неизвестно

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Первый Казацкий".

По информации Telegram-канала, настоятель Свято-Георгиевского храма-часовни УПЦ в Белой Церкви Вадим Оляницкий был задержан по дороге из дома в церковь. На данный момент, местоположение священника неизвестно.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.