МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом самолетного типа кладбище в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.

"Сегодня, 12 августа 2025 года в 12:30 ожидаемые тишина и покой городского кладбища были нарушены мощным взрывом. Ударный БПЛА самолетного типа сдетонировал о кладбищенскую землю. Взрыв разрушил бетонное ограждение погоста, в земле осталась воронка диаметром до пяти метров, повсюду валяются обломки "крыла" и металлические шарики - поражающие элементы", - говорится в сообщении.

Как уточняет администрация со ссылкой на очевидцев, поражающие элементы повредили ограждение, фасад и остекление соседствующего с погостом домовладения. Проходивших рядом людей повалило с ног ударной волной, однако никто не пострадал.

Отмечается, что на обломках беспилотника можно прочитать написанные с ошибками оскорбления на украинском языке.