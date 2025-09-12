ТАСС: в Омске застрелили чемпиона Европы по боксу среди юношей Михайленко

Убийцу 31-летнего спортсмена задержали в Новосибирской области

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Житель Омска был застрелен в частном доме, его убийцу задержали в Новосибирской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убитым стал чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко.

"В частном доме Ленинского округа обнаружено тело 31-летнего омича. Предварительно установлено, что фигурант приехал в гости к знакомому. Между ними возник словесный конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый достал пистолет и выстрелил хозяину в голову, после чего скрылся на личном автомобиле. Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили имя погибшего, но в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что им стал чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко. Убийство произошло 10 сентября. У преступника изъят незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. С его слов, он приобрел оружие в даркнете.

В пресс-службе СУ СК РФ уточнили, что на месте происшествия обнаружены и изъяты гильза, пуля и иные вещественные доказательства. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Михайленко стал чемпионом Европы по боксу среди юношей в весе до 68 кг в 2008 году. В финальном бою он одержал победу над украинцем Беюкши Мамедовым.