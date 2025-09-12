По предварительной информации, пешеход вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пешеход получил незначительные травмы в результате ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что в Северном Тушине автобус маршрута с396 наехал на 12-летнюю глухонемую девочку, которая переходила дорогу с самокатом на красный свет. Девочку осматривали медики, она жаловалась на боль в ноге.

"Около 21:00 на Планерной улице, в районе дома 12к1, произошло ДТП с участием пешехода и автобуса маршрута с396 коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". По предварительной информации, пешеход вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. "В автобусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - заключили в пресс-службе.