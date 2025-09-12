Как сообщили в МЧС по региону, также двоих госпитализировали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе в Нижегородской области, в результате три человека, в том числе ребенок, погибли и еще два пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Погибли три человека, в том числе один ребенок, два человека доставлены в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.

Авария произошла в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. По предварительной информации, три легковых автомобиля столкнулись на трассе у села Малая Пица. В ликвидации последствий ДТП были задействованы три специалиста и одна единица техники МЧС России.

В Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области сообщается, что ДТП произошло на автодороге Дальнее Константиново - Перевоз около 20:15 мск. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилями Kia и Opel. После этого автомобиль Honda по траектории совершил наезд на металлический отбойник.

По данным регионального ГУ МВД, погибшему несовершеннолетнему было 14 лет. На место аварии выехал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.