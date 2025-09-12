Как сообщили в городской администрации, по предварительным данным, никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в нежилом здании в историческом центре Ростова-на-Дону с плотной застройкой. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

"В 22:30 мск полностью ликвидировали возгорание дома по улице Станиславского, 264", - говорится в сообщении.

Пожар возник вечером в пятницу, по предварительным данным, никто не пострадал. Позднее специалистам удалось локализовать возгорание на площади 250 кв. м. К ликвидации привлекались порядка 50 человек и 16 единиц техники.