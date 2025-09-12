Следователи устанавливают причину и обстоятельства аварии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту аварии, в которой погибли три человека и еще два пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту гибели в ДТП трех человек, среди которых подросток, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - отмечается в сообщении.

Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению всех причин и обстоятельств аварии. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль и.о. руководителя следственного управления региона.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло на автодороге Дальнее Константиново - Перевоз около 20:15 мск. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Kia и Opel. После этого автомобиль Honda по траектории совершил наезд на металлический отбойник. В результате аварии погибли три человека, в том числе 14-летний ребенок, еще два человека доставлены в лечебное учреждение.