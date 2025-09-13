Экс-советника РАН Соловьева осудили по делу об особо крупном мошенничестве

Мужчину приговорили к трем годам колонии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде трех лет лишения свободы бывшему советнику Российской академии наук (РАН) Василию Соловьеву по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сказано в тексте приговора суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать Соловьева В.О. виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказано в тексте документа. Приговор вступил в силу.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, Соловьев обещал помощь своему знакомому, которого привлекали к уголовной ответственности. Бывший советник РАН сказал, что использует свое влияние для принятия судьей решения в пользу взяткодателя. За свои услуги Соловьев попросил порядка 6 млн рублей.

В действительности же у экс-советнкиа РАН не было возможности каким-либо образом вмешаться в деятельность судьи. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и Соловьева задержали. Вину он признал и раскаялся.

Соловьев был арестован 31 декабря 2024 года. На тот момент, по информации с сайта РАН, он являлся советником вице-президента РАН Юрия Балеги. В настоящее время информация о Соловьеве убрана с сайта Российской академии наук.