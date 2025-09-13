Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Производственный цех горит на площади 4 тыс. кв. м в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом сообщило МЧС РФ.

"В Иркутской области огнеборцы МЧС России тушат производственный цех. В городе Усолье-Сибирское произошел пожар в здании фанерного комбината на 4 000 квадратов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже в региональном МЧС сообщили о локализации пожара. По данным регионального главка МЧС, в тушении пожара участвуют 38 специалистов и 14 единиц техники.

Прокуратура Иркутской области контролирует проверку по факту крупного пожара. По данным ведомства, горел фанерно-спичечный комбинат на улице Молотовая.

В новость внесены изменения (06:35 мск) - добавлена информация о локализации пожара.