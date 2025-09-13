Губернатор региона Владимир Солодов призвал жителей быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Угроза цунами объявлена на Камчатке после землетрясения магнитудой 6.3. Об этом сообщили в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

"Магнитуда составила 6.3, в краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - сообщил глава региона.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что прогнозируется подход волны цунами высотой не более 120 см в районе мыса Маячного, Халактырского пляжа, не более 26 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Солодов добавил, что специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда. На данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет.

Ранее сейсмологи сообщали, что землетрясение произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км. Магнитуда составила 6.3.