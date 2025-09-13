По информации Геологической службы США, магнитуда составила 7,5 балла

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявляло угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,5 баллов.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что прогнозируется подход волны цунами высотой не более не более 120 см в район мыса Маячного, Халактырского пляжа, не более 26 см - к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 см - к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 см - к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.