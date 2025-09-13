По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Обломки повредили жилой дом и хозпостройку.

Об этом сообщила администрация области.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки", - говорится в сообщении.

Также в Красноармейском районе повреждено здание больницы №15. Обломки БПЛА попали в лестничный марш между пятым и шестым этажами. Возгорания и пострадавших в результате падения БПЛА нет.