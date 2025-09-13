Его ранее арестовали по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров, арестованный по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной, находится в московском СИЗО-4 "Медведь". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Владимир Базаров содержится в СИЗО-4, жалоб на него не поступало", - сказал собеседник агентства.

Следствием установлено, что Базаров дал указание закупить для оборонительных сооружений тетраэдры (так называемые зубы дракона) "с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием". Чиновник лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки для них. Среди соучастников Базарова - ранее арестованные экс-начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько, Лариса Стрелецкая и замминистра строительства региона Владимир Губарев. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Им вменяется присвоение более 251 млн рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик тетраэдров, установленных на границе с Украиной.