Оно находилось ориентировочно в 3 км от места происшествия

МАГАДАН, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели нашли тело второго мужчины, который накануне пропал с перевернувшейся лодки в бухте Гертнера Магаданской области. Его обнаружили в 3 км от места происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

"Спасатели МЧС России обнаружили тело второго мужчины в воде между мысом Красный и пирсом Старая Веселая. Оно находилось ориентировочно в трех км от места происшествия", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее очевидец нашел тело первого пропавшего рыбака. Спасатели сообщали, что резиновая лодка, в которой находились два человека, перевернулась в 700 м от берега в бухте Гертнера в Охотском море в Магадане.