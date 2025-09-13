Четвертый участник дела находится под стражей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Еще один фигурант появился в уголовном деле о злоупотреблении при строительстве фортификационных сооружений Брянской области, в рамках которого арестован вице-губернатор региона Николай Симоненко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По настоящему уголовному делу был арестован четвертый фигурант, он находится под стражей", - сказал собеседник агентства. Других подробностей источник не привел, но уточнил, что вину он не признает.

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, начальник областного управления капитального строительства региона Евгений Жура и сын Симоненко Юрий были задержаны 22 июля в Брянске и этапированы в Москву. Мещанский районный суд Москвы заключил их под стражу. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах (ст. 285 УК РФ). Никто из них вину не признает.