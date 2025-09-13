Возгорание было локализовано на площади 4 тыс. кв. м

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Возгорание на фанерно-спичечном комбинате в Иркутской области ликвидировано. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В 12:52 (07:52 мск - прим. ТАСС) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее возгорание было локализовано на площади 4 тыс. кв. м.

Рано утром 13 сентября в городе Усолье-Сибирское загорелся фанерно-спичечный комбинат. Площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. Прокуратура Иркутской области контролирует проверку, организованную по факту пожара. В его тушении участвовали 38 человек и 14 единиц техники.