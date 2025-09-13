В Петропавловске-Камчатском люди выбежали на улицы, при этом празднование, посвященное 285-летию города, отменено не было, мероприятия продолжились

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Жители Камчатки назвали прошедшее землетрясение нетипично длительным и сравнили с качкой на корабле. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

В Камчатском филиала Геофизической службы РАН уточнили, что магнитуда землетрясения составила 7,0. Ранее сообщалось, что магнитуда сейсмособытия составила 6,3.

"Мы во время землетрясения были в Елизовском округе края [в 30 км от Петропавловска-Камчатского - прим. ТАСС], почувствовали толчки достаточно длительные, что, в общем-то, нетипично. Ощущения можно было сравнить с качкой на корабле", - рассказала жительница Камчатки Ксения Фесенко.

В Петропавловске-Камчатском люди выбежали на улицы, при этом празднование в центре Петропавловска-Камчатского, посвященное 285-летию города, отменено не было, мероприятия продолжились. В магазинах товары попадали с полок, а жители края делятся в соцсетях кадрами разбитой посуды.

В крае проходит второй день основного голосования на выборах губернатора края. Как сообщили ТАСС в краевом избиркоме, все члены участковых избирательных комиссий остались на своих рабочих местах, урны для голосования не повреждены.

Мощный подземный толчок произошел на Камчатке в 14:37 (05:37 мск). Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Эвакуация населения не проводилась, была объявлена угроза цунами, которая в 17:00 (08:00 мск) была отменена.