Над Смоленской областью сбили три БПЛА

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО РФ сбили в ночные и утренние часы три беспилотника над территорией Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 23:00 мск пятницы до 06:00 мск субботы над территорией региона сбили один беспилотник.

"Прошедшей ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы", - написал он.