Магнитуда сейсмособытия составила 7,4

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Угроза цунами отменена у берегов Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"Угроза цунами для берегов Камчатки снята. Подхода волны вблизи населенных пунктов зафиксировано не было", - сообщили спасатели. Также они уточнили, что магнитуда сейсмособытия составила 7,4.

Мощный подземный толчок произошел на Камчатке в 14:37 (05:37 мск). Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Была объявлена угроза цунами, эвакуация населения не проводилась.