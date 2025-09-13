Оно произошло в 124 км от Петропавловска-Камчатского

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5.2 произошло в 124 км от Петропавловска-Камчатского. Сейсмособытие было ощущаемым, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 124 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 40,1 км", - сообщили сейсмологи.

По словам местных жителей, сейсмособытие было ощущаемым, в пригороде Петропавловска-Камчатского ощутили толчок.

Ранее мощный подземный толчок произошел на Камчатке в 14:37 (05:37 мск). Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Была объявлена угроза цунами, эвакуация населения не проводилась.