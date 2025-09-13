Адвокат Евгении Хасис отметил, что срок ее наказания истек

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Соучастница убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис вышла на свободу после отбытия срока наказания. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Хасис освобождена из колонии, так как полностью отбыла срок с учетом последнего решения по ее делу, принятого Верховным судом в 2022 году. За ней установлен административный надзор, он заключается в ряде ограничений", - сказал собеседник агентства. Адвокат Хасис Алексей Першин отметил, что пока не знает, вышла ли на свободу его подзащитная, но подтвердил в беседе с ТАСС, что срок ее наказания истек.

В январе 2022 года Верховный суд РФ вынес определение по кассационной жалобе адвокатов Хасис и исполнителя убийства Никиты Тихонова. Согласно решению суда, Тихонов остался осужден на пожизненное лишение свободы. Срок наказания Хасис был сокращен с 18 до 17 лет в связи с исключением обвинения в хранении оружия, по которому истек срок давности. Пересмотр дела в Верховном суде был назначен на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), усмотревшего факты давления на присяжных.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. Впоследствии Тихонов дал признательные показания в том, что был одним из лидеров так называемой Боевой организации русских националистов и принимал участие в серии убийств на почве идеологической и расовой ненависти.