Заведено уголовное дело

КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Калужской области после гибели двух человек в результате столкновения двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"12 сентября 2025 года около 22:40 мск на автомобильной дороге Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов на территории Тарусского района произошло столкновение двух легковых автомобилей Mercedes и Peugeot, в результате которого водитель и пассажир Peugeot погибли на месте", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела.