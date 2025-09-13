Задержанные не оплатили проезд и, угрожая ножом, применили насилие против контролера-кассира и пассажиров

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны по подозрению в совершении хулиганства в электропоезде в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК России.

"Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), по факту хулиганских действий группы мужчин в электропоезде", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 12 сентября 2025 года в электропоезде сообщением Волоколамск - Серпухов на перегоне станций Подольск - Столбовая Курского направления Московской железной дороги трое мужчин, не оплатившие проезд, угрожая ножом, применили насилие в отношении контролера-кассира и пассажиров электропоезда.

При содействии сотрудников ЛУ МВД России на станции Москва-Курская личности и местонахождение злоумышленников были установлены, подозреваемые задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС, что конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. "Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом", - рассказали в транспортной полиции.

Задержанным грозит в том числе до семи лет лишения свободы.