Погиб человек, еще семь пострадало

БЕЛГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали за последние сутки Белгородскую область с применением 272 беспилотников и 38 боеприпасов. В результате атаки один человек погиб, еще семь пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нижнее Березово-Второе и Новая Таволжанка выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 154 дронов, из которых 149 подавлены и сбиты. В районе села Нижнее Березово-Второе вследствие атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль пострадал водитель. Мужчине оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", - написал он.

По словам главы региона, Белгород был атакован с применением 18 беспилотников, в результате ударов по областному центру погибла мирная жительница. В Белгородском районе по 14 населенным пунктам были выпущены 40 беспилотников, 32 из которых сбиты и подавлены. По словам Гладкова, в селе Красный Октябрь пострадал мужчина при детонации беспилотника, его госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одна женщина, получившая осколочное ранение лица при атаке БПЛА в поселке Комсомольский 11 сентября, обратилась за медпомощью, она продолжает лечиться амбулаторно.

В сообщении отмечается, что над Алексеевским муниципальным округом сбиты восемь беспилотников, в Борисовском районе совершены атаки четырех FPV-дронов, в Валуйском муниципальном округе по селам Борки, Долгое и хутору Дубровка нанесены удары пяти беспилотников, два из которых подавлены; над Вейделевским районом ПВО сбила четыре беспилотника самолетного типа; в Волоконовском районе село Грушевка было атаковано с применением одного беспилотника.

Как сообщил Гладков, в Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Головчино, Дунайка, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка, Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе трех обстрелов и 14 беспилотников, один из которых сбит. В Краснояружском районе девять населенных пунктов подверглись четырем обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов и 22 беспилотника, пять из которых сбиты. В Ракитянском районе поселок Пролетарский атаковали два беспилотника, количество раненых в результате детонации увеличилось до четырех - позже в больницу обратились две женщины и мужчина, они лечатся амбулаторно.