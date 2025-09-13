Погибшего наградили почетным знаком "От благодарного народа ЛНР"

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Андрей Лагерь, который получил ранение, закрывая жену от атаки украинского дрона в Попасной ЛНР, умер в больнице. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.

"Спустя нескольких дней борьбы за жизнь после телесных травм, полученных 8 сентября 2025 года в результате удара БПЛА, скончался житель нашего округа, индивидуальный предприниматель - Лагерь Андрей Валентинович. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но полученные телесные повреждения оказались слишком серьезные", - написал он в своем Telegram-канале.

Колягин отметил, что погибший был награжден почетным знаком "От благодарного народа ЛНР".

"Андрей Лагерь на протяжении трех лет обеспечивал базовой потребностью в продуктах питания жителей отдаленных городов, поселков и сел нашего муниципалитета, включая Попасную, Камышеваху, Новозвановку. Обеспечивал работу автобусных рейсов в Попасную, Камышеваху, Нижнее и Тошковку, а также на постоянной основе оказывал волонтерскую помощь, направленную на улучшение условий жизни на освобожденных территориях. Неоднократно подвергался обстрелам, но не бросал людей", - подчеркнул он.

8 сентября Колягин сообщил, что ВСУ атаковали дроном выездной магазин - автолавку в Попасной. В результате удара был ранен мирный житель, который успел прикрыть собой находившуюся рядом жену.