Их вводили для обеспечения безопасности полетов

САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропорту Самары, об этом сообщает Росавиация.

"Аэропорт Самара (Курумоч): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. По информации Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.